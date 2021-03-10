Ташкент, , 13:56 — REGNUM В Ташкенте представители правительства России передали министерству здравоохранения Узбекистана мобильную лечебно-диагностическую клинику, сообщает 10 марта издание «Газета.uz».

Мобильный комплекс установлен на платформе грузового автомобиля КамАЗ. Клиника предназначена для оказания первичной медико-санитарной, акушерской, гинекологической, кардиологической и урологической помощи.

Комплекс оснащен оборудования для лабораторной, функциональной и инструментальной диагностики. Мобильная клиника предназначена для населения, проживающего в труднодоступных и отдаленных районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года Роспотребнадзор передал Узбекистану мобильную клинику. Помощь оказана в рамках программы технической помощи странам Восточной Европы и Туркестана.

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