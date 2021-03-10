10 марта 2021 | Время чтения 1 мин

Анатолий Кошкин, , 15:06 — REGNUM Сегодня, 10 марта 2020 года, японская правонационалистическая газета «Санкэй симбун» опубликовала редакционную статью под заголовком «Пресс-секретарь президента России призывает «не читать» газету «Санкэй симбун». В статье напоминается, что в ходе пресс-конференции пресс-секретарь президента РФ Д. Песков рекомендовал «не читать эти (экстремистские) средства массовой информации». Да еще добавил, что в различных странах, включая Японию, «очень много экстремистов, очень много приверженцев таких, знаете, ультравзглядов». Слова Пескова названы в статье «неприлично грубыми выражениями». Более того, редакция потребовала от пресс-секретаря «незамедлительно взять свои слова обратно».

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Газета пишет, что после войны она «неотступно требовала возвращения четырех островов, незаконно захваченных диктатором Сталиным». Называя при этом выражения «экстремисты», «приверженцы крайних взглядов» арсеналом «пропагандистской войны периода коммунистической власти».

Не понравилось редакции русофобской газеты и высказывание «близкого к Путину» бывшего премьер-министра Д. Медведева, который 1 февраля заявил, что у России по Конституции нет права вести переговоры о передаче суверенитета своей собственной территории.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

Недобро припомнила газета президенту РФ В. Путину его слова: «Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать. Но ничего не будем делать из того, что противоречит Основному закону Российской Федерации».

В заключение «Санкэй симбун» написала: «Вновь призываем: правительство Японии, немедленно прекратите переговоры с администрацией Путина, замышляющей «мирный договор без территорий». Тем самым японские правые лишний раз подтвердили, что без «северных территорий» Токио мирный договор не нужен. Может быть, теперь, наконец-то, в Москве прекратят разговоры о якобы необходимости продолжать переговоры о давно ставшем анахронизмом «мирном договоре» с Японией.