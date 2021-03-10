Красногорск, , 14:07 — REGNUM С начала 2021 году в Подмосковье 252 ребёнка-сироты устроены в замещающие семьи. Об этом 10 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметила министр образования региона Ирина Каклюгина, в Подмосковье на данный момент насчитывается более четырех тысяч приемных семей, 26 из них созданы за первые два месяца нового года. В области работают школы приемных родителей, в которых прошли обучение 325 человек с начала 2021 года.

«В школе психологи, медики и юристы отвечают на самые актуальные вопросы, помогают подготовиться к родительству — это совершенно бесплатно и доступно всем желающим взять ребенка в семью. Таких школ у нас 72», — заявила Каклюгина.

Всего на территории Подмосковья проживает свыше 23 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них более 15,5 тыс. детей находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях, около 7,5 тысячи детей проживают в семьях усыновителей.

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