Вашингтон, 10 марта 2021, 13:55 — REGNUM Среди тех несовершеннолетних мигрантов, которые на сегодняшний день пересекают южную границу США, могут оказаться будущие террористы, об этом 9 марта заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает New York Post.
Сенатор возложил ответственность за недавний приток мигрантов на якобы недостаточно жесткую иммиграционную политику президента Джо Байдена.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки накануне отказалась называть все более острую ситуацию на границе США и Мексики «кризисом», несмотря на то, что количество задержанных детей резко возросло, а министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас обратился к добровольцам с обеспечением безопасности границы.