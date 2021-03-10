Вашингтон, , 13:55 — REGNUM Среди тех несовершеннолетних мигрантов, которые на сегодняшний день пересекают южную границу США, могут оказаться будущие террористы, об этом 9 марта заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает New York Post.

Сенатор возложил ответственность за недавний приток мигрантов на якобы недостаточно жесткую иммиграционную политику президента Джо Байдена.

«Ходят слухи, что постановления Трампа заменяются [постановлениями] администрации Байдена, согласно которым, если вы ступите одной ногой в Америку, вы никогда из страны не уедете», — отметил Грэм.

«Люди будут прибывать… к лету сотнями тысяч. Это гуманитарный кризис. Наши приграничные города ожидает экономический кризис и, в конечном счете, кризис национальной безопасности, потому что сегодня они дети, а завтра они легко могут стать террористами», — предостерег сенатор-республиканец от штата Южная Каролина.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки накануне отказалась называть все более острую ситуацию на границе США и Мексики «кризисом», несмотря на то, что количество задержанных детей резко возросло, а министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас обратился к добровольцам с обеспечением безопасности границы.