Пермь, , 13:55 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 10 марта, выявлено 153 случая заражения коронавирусом, что на два больше предыдущего показателя, сообщает оперштаба по борьбе с COVID-19.

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Стоит отметить, с начала марта в регионе происходило стабильное снижение суточного числа выявленных носителей коронавируса. На сегодняшний день ежесуточный прирост случаев заражения составляет 0,3%, а коэффициент распространения — 0,904 (на 9 марта — 0,896).

С начала пандемии в Прикамье выявлено 48 519 носителей коронавируса. Выздоровели 41 234 человека. В больницах в настоящее время пребывают 848 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Число жертв COVID-19 достигло 1808. За последние сутки подтверждено 12 смертей. Еще 1210 носителей коронавируса скончались по причине сопутствующих заболеваний, в том числе пятеро за минувшие сутки.