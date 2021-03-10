Москва, , 13:53 — REGNUM Риск того, что США введут против РФ те жесткие санкции, которыми грозил президент США Джо Байден накануне своего избрания, сохраняется и держит в напряжении не только экономику России, но и весь мир. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал новость о том, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила свой прогноз роста ВВП РФ в 2021 году.

«Ухудшение прогноза ОЭСР связано прежде всего с тем, что сохраняется неопределенность по поводу рисков дальнейших мутаций коронавируса и, как следствие, возможных ограничений, — сказал Чередниченко. — Также не следует забывать про сохраняющуюся неопределенность и на геополитическом поле: со стороны США пока не наблюдается тех решительных действий санкционного характера, которые прослеживались в предвыборной риторике Джо Байдена. Однако риски их реализации сохраняются и держат в определенном напряжении не только экономику России, но и весь мир».

Как полагает Чередниченко, пересмотренный прогноз и указанный в нем рост экономики России на 2021 год в 2,7%, скорее всего, сбудется.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2021 году экономика России вернется к тем темпам роста, которые имели место начиная с 2012 года.

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