Москва, , 13:53 — REGNUM Прогнозов о глобальном потеплении климата на Земле было озвучено уже немало. Но то, что эти процессы являются следствием деятельности человека, а что человечество может как-то целенаправленно на них влиять, так и не доказано, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, совладелец Noble Russian Finance Club Петр Бубнов.

«В истории было уже немало похолоданий и потеплений, не менее значительных, чем наблюдается сейчас, ещё в те времена, когда люди были немногочисленны и ходили в шкурах.

Сейчас разница лишь в том, что человечество имеет гораздо больше возможностей адаптироваться к изменениям климата в ту или иную сторону. Особенно, если они будут постепенными. Тем более к этим изменениям сможет адаптироваться природа — в прошлом она уже не раз переживала такие перемены.

Если говорить о России, то для нашей страны потепление в целом, скорее, благо — вырастет эффективность сельского хозяйства, снизятся расходы на отопление, очистку дорог и улиц от снега. Очистится ото льда северный широтный ход. Станут незамерзающими многие российские порты.

А территории, занятые вечной мерзлотой, малонаселены, так что последствия её оттаивания можно будет купировать за счет ресурсов остальных регионов.

Ну и надо понимать, что оттаивание будет носить ограниченный характер — не просто так эта мерзлота называется «вечной». Риск затопления также угрожает, в основном, малоосвоенным территориям.

Ну и, опять же, Земля — это сложная система, которая способна к саморегулированию. Во всяком случае, уже на протяжении более 3 миллиардов лет на ней сохраняются условия, пригодные для жизни нашего биологического вида. Это дает надежду на то, что и на этот раз ничего фатального не произойдет», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и другие страны Северного полушария столкнутся к 2100 году с катастрофическими последствиями изменения климата. К такому выводу пришли ученые из Китая.

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