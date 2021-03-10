Санкт-Петербург, 10 марта, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на пленарном заседании 10 марта поддержало в первом чтении законопроект об упразднении городского Уставного суда, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Это необходимо для приведения законодательства Петербурга в соответствие с новыми федеральными нормами, так как после принятия поправок в Конституцию в 2020 году Государственная дума упразднила уставные суды регионов.

Депутат от «Партии роста» Оксана Дмитриева призвала воспользоваться моментом и создать новый орган для трактовки регионального законодательства — Уставной совет при парламенте. Такую возможность дает Конституция, подчеркнула она.

«Мне представляется, что мы должны воспользоваться этой возможностью, сделать закон об Уставном [совете], который формируется уже при органе представительной власти, при Законодательном собрании. Это было бы чрезвычайно полезно. Можно было бы использовать возможности Уставного суда примерно так, как используются возможности Контрольно-счетной палаты», — заявила Оксана Дмитриева.

Ранее спикер Заксобрания Вячеслав Макаров объяснил, почему Уставный суд Петербургу более не нужен, и поблагодарил судей за вклад в развитие региональной правовой практики.