Москва, 10 марта 2021, 13:50 — REGNUM Развитие и карьерные перспективы в блогосфере привлекают пока преимущественно женщин: именно на их долю приходится абсолютное число регистраций на новый всероссийский проект «ТопБЛОГ» — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». А вот анализ возрастного состава участников показывает, что блогерству все возрасты покорны — за возможностями для развития своих соцсетей в проект пришли как совсем юные блогеры, так и уже зрелые россияне.
По итогам регистрационной кампании участниками проекта стали 39 531 человек. Среди них значительно доминируют девушки и женщины (84%), а мужчины не так активно хотят становиться блогерами и развиваться с этой сфере. При этом большая доля зарегистрировавшихся приходится преимущественно на молодежь.
По ее словам, география участников проекта «ТопБЛОГ» охватила всю Россию — заявки поступили из всех регионов страны». «Если говорить о процентном соотношении, то лидирует здесь столица — 7% регистраций. Остальные регионы представлены примерно в равных пропорциях — от 1 до 3%.
Среди федеральных округов лидерами по числу участников стали ЦФО (21,7%), ПФО (18,9%) и ЮФО (18,6%). На УФО приходится 12,3% всех регистраций, на СФО — 11,9%, на СЗФО — 9,5%, на СКФО — 6,3%, а на ДФО — 4,4%.
Сейчас участники проходят обучение у блогеров, а также у экспертов в области создания и продвижения контента. В ближайшее время будущие «топблогеры» должны будут выбрать одну из четырех платформ, на которой будут развиваться: Instagram, ВКонтакте, ТикТок или Яндекс.Дзен.
По данным проведенного ранее командой проекта опроса среди зарегистрированных участников, 54% хотят стать успешными блогерами в соцсети Instagram. Еще 34% планируют развиваться в ТикТок. На третьей и четвертой позициях по популярности оказались платформа Яндекс. Дзен» и ВКонтакте.
«ТопБЛОГ» — проект, где каждый может получить навыки успешного ведения соцсетей и попробовать себя в качестве блогера. Самые активные «топблогеры» смогут участвовать в коллаборациях с блогерами-экспертами, а также получат статус амбассадора бренда и создадут профессиональное портфолио.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «ТопБЛОГ"реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».