Москва, , 13:50 — REGNUM Развитие и карьерные перспективы в блогосфере привлекают пока преимущественно женщин: именно на их долю приходится абсолютное число регистраций на новый всероссийский проект «ТопБЛОГ» — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». А вот анализ возрастного состава участников показывает, что блогерству все возрасты покорны — за возможностями для развития своих соцсетей в проект пришли как совсем юные блогеры, так и уже зрелые россияне.

По итогам регистрационной кампании участниками проекта стали 39 531 человек. Среди них значительно доминируют девушки и женщины (84%), а мужчины не так активно хотят становиться блогерами и развиваться с этой сфере. При этом большая доля зарегистрировавшихся приходится преимущественно на молодежь.

«Как показал наш анализ, блогерство ожидаемо привлекает в большей степени молодежь: перспективы в нем видят школьники 14−18 лет (31%) и молодые люди в возрасте 18−30 лет (45%). Еще 20% приходятся на более зрелую аудиторию — от 30 до 45 лет. Но у нас есть и совсем юные блогеры — от 10 до 14 (1%) — и даже участники старше 45 лет (3%). Самыми возрастными участницами проекта стали Евгения Федоровна Семенова из Свердловской области — ей 89 лет, она мечтает стать трэвел-блогером. И Мария Денисовна Колтакова — ветеран Великой Отечественной войны, участница Курской битвы. Ей 99 лет, и в родном Белгороде ее зовут «Железной бабушкой» за активный образ жизни. При этом пока что развитие в блогосфере привлекает больше женщин, чем мужчин — за россиянками 84% регистраций. Все вместе это еще раз показывает, что проект, позволяющий развиваться в таком актуальном направлении, что называется, «попал в десятку», и запрос на него назрел уже давно», — рассказала руководитель молодежных проектов АНО «Россия — страна возможностей» Ирина Карих.

По ее словам, география участников проекта «ТопБЛОГ» охватила всю Россию — заявки поступили из всех регионов страны». «Если говорить о процентном соотношении, то лидирует здесь столица — 7% регистраций. Остальные регионы представлены примерно в равных пропорциях — от 1 до 3%.

Среди федеральных округов лидерами по числу участников стали ЦФО (21,7%), ПФО (18,9%) и ЮФО (18,6%). На УФО приходится 12,3% всех регистраций, на СФО — 11,9%, на СЗФО — 9,5%, на СКФО — 6,3%, а на ДФО — 4,4%.

Сейчас участники проходят обучение у блогеров, а также у экспертов в области создания и продвижения контента. В ближайшее время будущие «топблогеры» должны будут выбрать одну из четырех платформ, на которой будут развиваться: Instagram, ВКонтакте, ТикТок или Яндекс.Дзен.

По данным проведенного ранее командой проекта опроса среди зарегистрированных участников, 54% хотят стать успешными блогерами в соцсети Instagram. Еще 34% планируют развиваться в ТикТок. На третьей и четвертой позициях по популярности оказались платформа Яндекс. Дзен» и ВКонтакте.

«ТопБЛОГ» — проект, где каждый может получить навыки успешного ведения соцсетей и попробовать себя в качестве блогера. Самые активные «топблогеры» смогут участвовать в коллаборациях с блогерами-экспертами, а также получат статус амбассадора бренда и создадут профессиональное портфолио.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «ТопБЛОГ"реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».