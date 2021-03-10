Самара, , 13:52 — REGNUM 19 мобильных прививочных комплексов намерены закупить в Самарской области. Об этом 9 марта сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на заседании оперативного штаба.

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По словам Беняна, которого цитирует пресс-служба ведомства, в настоящее время в регионе вакцинацию от COVID-19 проводят в 144 прививочных кабинетах, в том числе в двух мобильных комплексах. Для уменьшения времени ожидания прививки в регионе планируется закупить еще 19 мобильных комплексов, сообщил он.

Министр также отметил, что по области поставили прививку от COVID-19 свыше 116 тысяч желающих, в том числе более 64 тысяч жителей полностью завершили вакцинацию.

Сообщается, что более 50% вакцинированных являются людьми старше 60-и лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 10 марта в регионе за сутки было выявлено 254 случая заражения коронавирусом.

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