Москва, , 14:04 — REGNUM При оформлении ОСАГО в режиме онлайн из-за ошибок владельцы машин могут остаться без полиса и потраченных на него денег. Об этом «Известиям» сообщил директор департамента моделирования и анализа ПАО СК «Росгосстрах» Алексей Володяев.

Договор ОСАГО будет аннулирован в одностороннем порядке без возврата премии если автолюбитель при оформлении документа перепутает категорию своего автомобиля или ошибется в мощности мотора. Наиболее распространёнными причинами для расторжения договоров являются неверные сведения о цели использования транспортного средства (ТС).

«Например, страхователи «случайно» забывают про оформленную накануне лицензию такси», — рассказал Володяев.

Он добавил, что договора расторгаются из-за неверно указанной категории ТС или, когда владелец преднамеренно занижает мощность мотора сразу на несколько лошадиных сил.

Напомним, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в январе нынешнего года российские автолюбители оформили 1,3 млн электронных полисов ОСАГО (е-ОСАГО).

Читайте также: В Госдуме предложили расширить ОСАГО на случаи ущерба от коммунальщиков