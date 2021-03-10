Москва, , 13:48 — REGNUM Передача «Патриоты Путина» в рамках программы «Четыре угла» на австралийском телеканале ABC, в которой продюсеры навязывают аудитории своё негативное видение современной России, является «примером злонамеренной пропаганды, направленной против России». Такой комментарий дали в Министерстве иностранных дел РФ 10 марта.

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«Какой бы смехотворной ни была эта передача, она вызывает озабоченность как образчик злонамеренной пропаганды, направленной против России, но также подрывающей мультикультурализм и свободу выражения в Австралии», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Дипломаты указывают на то, что в передаче всеми способами пытаются создать негативный образ России. Так, «аналитики» с тревожным видом выдают бессмысленные банальности, а измышления о враждебной деятельности РФ «подкрепляются такими «доказательствами», как зловещая музыка, кадры с байкерами в пугающих чёрных костюмах и видео тренировок каких-то военных».

«Те же, кто не разделяет это мнение, изображаются врагами, участвующими в подрывных операциях Кремля в Австралии», — подчеркнули в МИД РФ.

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В российском министерстве считают, что «австралийским СМИ не свойственно предоставлять слово тем, кто расходится с «мейнстримом» во взглядах на Россию и осмеливается открыто заявить об этом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский МИД раскритиковал австралийское издание The Australian, которое «открыто нагнетает антироссийские настроения и призывает к принятию законов, направленных против РФ».