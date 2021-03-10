Красногорск, , 13:50 — REGNUM По случаю Масленицы примерно 100 парков, а также музеи и дома культуры Подмосковья подготовили развлекательные программы. Об этом 10 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

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Праздничные мероприятия проводятся с 8 марта во всех муниципальных образованиях Подмосковья в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

«Например, в парке «Раздолье» Одинцовского округа пройдет «Детская Масленица», катание на хаски и лошадях, масленичные мастер-классы; в Малаховском парке в Люберцах состоится праздничный концерт «Широкая Масленица» с гуляниями и сожжением куклы», — отмечено в сообщении.

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