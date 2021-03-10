Москва, , 13:47 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о проведении чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Распространение новой коронавирусной инфекции в мире послужило основанием принятия на заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) 17 марта 2020 г. решения о переносе чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года на 2021 год.

Законопроектом предусматривается изменение периода проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, уточняются отдельные положения федерального закона № 108-ФЗ, касающиеся утверждения протокольного маршрута UEFA, особенностей регулирования использования радиочастотного спектра в период подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.

Также предусмотрено уточнение товарных позиций алкогольной продукции, ввозимой в Российскую Федерацию и предназначенной для мероприятий UEFA, с нанесенной надписью «не для продажи», на которые при ее помещении под специальную таможенную процедуру, а также на ее хранение, перевозку и потребление не распространяется действие положений федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

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