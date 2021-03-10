Рабат, , 13:50 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» одобрена министерством здравоохранения Марокко для применения ее на территории страны. Об этом 10 марта сообщил торговый представитель РФ в Марокко Артем Цинамдзгвришвили.

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«В Марокко состоялась регистрация сроком на один год в рамках ускоренной процедуры (Emergency Use Autorisation) российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для применения на территории королевства», — приводит его слова ТАСС.

Также уточняется, что в российском Минпромторге рассказали, что препарат был одобрен властями Марокко для применения 9 марта и в настоящее время ведется согласование условия контракта.

Отметим, ранее стало известно, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» зарегистрирована для применения на территории Кении.