Найроби, , 13:48 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» зарегистрирована для применения на территории Кении. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба Российского фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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«Российский фонд прямых инвестиций объявляет об одобрении российской вакцины Sputnik V против коронавируса в Республике Кения», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что российский препарат был зарегистрирован в рамках процедуры разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях и добавляется, что Кения стала 47-й страной мира, одобрившей «Спутник V».

Отметим, ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) представит первый законопроект по созданию паспортов вакцинации в странах Евросоюза (ЕС).