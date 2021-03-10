Сеул, , 13:53 — REGNUM В 2020 году столица Южной Кореи привлекла $10,2 млрд прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что на $100 млн больше, чем в 2019 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей мэрии Сеула.

По их словам, ПИИ растут третий год подряд с 2017 года, а показатель выше $10 млрд растёт второй год подряд.

Между тем, прямые иностранные инвестиции в экономике Южной Кореи за год сократились на 11%, до $20,7 млрд. Из них на долю Сеула приходится 49%.

Рост показателя в столице обусловлен активизацией бизнеса в секторе финансов и страхования, а также увеличением объёмов инвестиций из США.

Отмечается, что в 2021 году мэрия Сеула намерена привлечь больше инвестиций в стартапы в области информационных технологий и биотехнологий.