Кишинёв, , 13:46 — REGNUM В Молдавии спустя неделю с начала массовой вакцинации от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca зарегистрировали побочные реакции на вакцину в 271 случае. Об этом 10 марта сообщила врач Национального агентства общественного здоровья Лаура Цуркан.

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«Всё входит в категорию лёгких реакций и средней степени. Отмечены чувствительность в месте инъекции, слабость, головные и мышечные боли, а также повышение температуры. Температура от 37 до 38,5 — это нормально после введения любой вакцины, это не должно беспокоить», — сказала врач.

Как отметила Цуркан, реакции были в 3,6% от общего количества вакцинированных в стране, всего, согласно данным на утро 10 марта, в Молдавии привили более 7300 человек. По словам врача, побочные эффекты проходят в течение нескольких дней.

Напомним, массовая вакцинация началась в Молдавии 2 марта. Власти Румынии безвозмездно передали стране 18 000 доз.

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