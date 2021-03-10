Пенза, , 13:49 — REGNUM В Пензе Первомайский районный суд отправил под домашний арест 16-летнего подростка, которого обвиняют в подготовке к террористическому акту.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, школьнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 4 мая. Telegram-канал Baza ранее опубликовал информацию о том, что правоохранители задержали 16-летнего школьника из Верхнего Ломова, который якобы планировал расстрелять одноклассников из ружья.

У подростка изъяли охотничье ружье и порох, средства связи, которые содержали инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.

По данным следственного комитета, задержанный молодой человек планировал устроить теракт в школе в апреле текущего года. С этими намерениями он разработал план совершения преступления, с использованием гладкоствольного охотничьего ружья.

Конфликтов в школе, по словам детского омбудсмена в Пензенской области Елены Столяровой, у подозреваемого не было и на внутришкольном учете он не состоял. «По большому счету, к нему претензий никаких не было. Это чрезвычайный случай, необходимо дождаться итогов расследования», — резюмировала Столярова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в декабре 2020 года в Нижнем Новгороде из школы №22 в срочном порядке были эвакуированы 700 учащихся и 20 преподавателей.

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