Киев, , 13:44 — REGNUM Результаты опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, до сих пор не опубликованы по непонятным причинам. Об этом заявил глава партии «Слуга народа», депутат Верховной рады Александр Корниенко в интервью телеканалу «Громадське».

"Это какая-то странная история, мы планировали это сделать, но почему-то не сделали. Я думаю, это всё-таки надо сделать, это дело чести для партии», — сказал депутат.

Корниенко добавил, что публикацию результатов опроса могут приурочить к одному из партийных отчётов о проделанной работе.

Напомним, 25 октября 2020 года параллельно с местными выборами избирателям предложили ответить на пять вопросов, которые задал лично Зеленский. Позже бюллетени с результатами волеизъявления выявили вместе, больше похожем на склад мусороперерабатывающего завода.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Корниенко обещал опубликовать результаты опроса вскоре после подведения итогов местных выборов.

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