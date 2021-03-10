Москва, , 13:40 — REGNUM Единственно правильное решение по индексации пенсий работающим пенсионерам продолжат искать эксперты Кремля. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 10 марта журналистам.

Он отметил, что по поручению президента Владимира Путина правительство проработало этот вопрос, несколько вариантов были сформулированы, о них доложили президенту.

Далее в контакте с правительством эксперты Кремля продолжат обсуждать эту тему для того, чтобы выбрать единственно правильный вариант, пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил о подготовке ряда предложений по выплатам пенсий работающим пенсионерам с учётом индексаций.

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