Лас-Вегас, США, , 13:39 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг отстранён от боёв на два месяца по медицинским показаниям. Об этом 10 марта сообщает MMAFighting.

Стерлинг получил медицинское отстранение после того, как победил российского бойца Петра Яна. Ему запретили проводить поединки до 6 мая, а контактные тренировки разрешили возобновить не ранее 21 апреля.

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса в бою со Стерлингом, который прошёл в ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259. В четвёртом раунде Ян нанёс запрещённый удар коленом в голову сопернику, который находился в лежачем положении.

Читайте ранее в этом сюжете: Стерлинга после боя с Яном доставили в больницу