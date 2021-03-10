Екатеринбург, , 13:38 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев соболезнует в связи кончиной композитора, народной артистки РСФСР и почётного гражданина Свердловской области Людмилы Лядовой. Об этом сообщает региональный Департамент информполитики.

«Людмила Алексеевна была и навсегда останется культурным достоянием нашего региона и всей страны, одним из ярких символов эпохи. Она жила и дышала музыкой», — отметил глава региона.

Он добавил, что светлые, изящные, добрые, озорные и лиричные песни и мелодии Лядовой никого не оставляли равнодушным. Они уходили в народ и становились для людей по-настоящему любимыми и родными. Губернатор также назвал уход знаменитой землячки невосполнимой утратой для музыкального искусства России.

Как сообщало ИА REGNUM, Лядова скончалась в Москве. Ей было 95 лет. В конце февраля композитор попала в больницу с COVID-19.

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