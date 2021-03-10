Москва, , 13:38 — REGNUM В апреле в Москве начнётся реконструкция транспортной развязки Московской кольцевой автодороги (МКАД) с Липецкой улицей. Об этом 10 марта сообщил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, предстоит построить почти десять километров дорог, в том числе семь путепроводов и один тоннель. Все работы будут выполнены в течение трёх лет, до 2023 года.

В проект также включена реконструкция Липецкой улицы.

Как сообщало ИА REGNUM, на стройках Москвы не хватает до 20 тыс. рабочих, рассказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

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