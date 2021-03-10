Джакарта, , 13:38 — REGNUM В министерстве образования и культуры Индонезии заявили, что первыми вакцину против COVID-19 получат учителя и работники образования дошкольных учреждений, начальных и специализированных школ, сообщает Kompas.

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По данным министерства, вторыми в очереди будут учителя средних и старших школ, а затем — преподаватели университетов.

Приоритет отдается вакцинации учителей дошкольных и начальных учреждений из-за того, что процесс обучения на этих уровнях трудно проводить дистанционно.

Кроме того, скорость передачи коронавируса между детьми, особенно в возрасте до 12 лет, также ниже, чем между взрослыми.

Напомним, власти Индонезии намерены привить от коронавируса пять миллионов учителей и работников образования.

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