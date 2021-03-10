Красногорск, , 13:40 — REGNUM В Подмосковье инвалиды смогут получить выплаты на покупку технических средств реабилитации в режиме онлайн. Об этом 10 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Выплата назначается при наличии рекомендации в индивидуальной программе реабилитации инвалида. Раньше эта услуга была доступна только при личном посещении ведомства, а результат предоставлялся в виде бумажного сертификата, однако сейчас получить выплаты можно онлайн.

«Услуга переведена полностью в электронный вид», — сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

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