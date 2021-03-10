Москва, , 13:37 — REGNUM Одна из причин снижения доли иностранных инвестиций в облигации федерального займа связана с опасениями инвесторов по поводу санкций против российского госдолга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев, комментируя соответствующие данные Банка России.

«К снижению доли иностранных инвестиций в ОФЗ привело несколько причин, — сказал Алиев. — Первый — это воздействие геополитических факторов и рост доходности облигаций на глобальных рынках, что, в свою очередь, оказывает давление на рынок ОФЗ. Второй момент — это уход иностранцев из-за опасения санкций против госдолга. Цены на ОФЗ падают, а рост доходности иностранные инвесторы могут возместить доходностью облигаций других стран. Ну, а новые заявления о санкциях — это явный сигнал об ограничительных мерах, причем уже более жестких, чем было. Это будет сдерживать дальнейшее восстановление рынка».

Как подчеркнул Алиев, страх инвесторов перед санкциями бьет по рынку ОФЗ.

Напомним, как сообщалось ранее, доля иностранных инвестиций в ОФЗ в феврале 2021 года упала на 0,8 процентных пункта.

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