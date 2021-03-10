Омск, , 13:37 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 70 случаев заражения коронавирусом, в том числе 41 человек лечится амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 марта в областном министерстве здравоохранения.

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За весь период пандемии в Омской области выявили 41 855 носителей коронавируса. Выздоровели 32 317 человек, в том числе 282 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в регионе было подтверждено 84 случая заражения коронавирусом, выздоровели 66 человек.

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