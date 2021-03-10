Нур-Султан, , 13:35 — REGNUM В Акмолинской области Казахстана полицейские задержали 37-летнюю сотрудницу финансового отдела горно-металлургического концерна «Казахалтын» и её 38-летнего сожителя, сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции.

Задержанные лица подозреваются в хищении 1,533 млрд тенге ($3,64 млн) со счета компании. Обращение в полицию по факту хищения поступило 23 февраля 2021 года.

По итогам розыска полиция задержала двух подозреваемых в Нур-Султане. В отношении задержанных санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что органы следствия принимают меры по обеспечению возмещения нанесенного ущерба.