Москва, , 13:32 — REGNUM Дата послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию сдвигается по срокам. Об этом 10 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ориентировочно тоже пока нет, сдвигается дата, как вы видите, сдвигается вправо», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков сообщил, что предстоящие выборы в Государственную думу РФ, которые должны состояться осенью 2021 года, станут одной из тем, которую в своём ежегодном послании Федеральному собранию намерен затронуть президент РФ Владимир Путин.

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