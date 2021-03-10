Ростов-на-Дону, , 13:31 — REGNUM В Ростовской области с начала 2021 года продовольственные товары подорожали на 2,2%. Об этом сообщает Ростовстат.

Согласно докладу специалистов, стоимость овощей и фруктов выросла на 10%, мяса и птицы — на 3%, рыбы и морепродуктов — на 2,6%. Подорожали также макароны (+1,7%), крупа и бобовые (+1,2%), а также хлеб (+0,7%). Наряду с этим на 5% подешевели куриные яйца, на 2,8% — масло подсолнечное, на 0,7% — масло сливочное.

ИА REGNUM сообщало, что масло подсолнечное, куриные яйца и крупы стали самыми подорожавшими за 2020 год продуктами в Ростовской области. Масло подсолнечное выросло в цене на 28,8%, куриные яйца — на 25,6%, крупа и бобовые — на 19,7%.

Напомним, что в России колбасные изделия могут подорожать на 10−15% из-за подорожания свинины и куриного мяса.

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