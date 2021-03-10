Чита, , 13:31 — REGNUM Власти Забайкальского края обеспокоены тем обстоятельством, что почти 50% жителей региона в возрасте от 18 до 39 лет страдают наркологическими расстройствами. Поэтому, как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, в рамках реализации проекта «Пятилетие спорта» в крае разработают программу по борьбе с алкоголизмом.

Туда войдут мероприятия по ужесточению правил продажи алкоголя, изучение подобных практик в других регионах и их внедрение.

Как сообщало ИА REGNUM, попытки борьбы с пьянством Забайкалье предпринимались неоднократно. Так в феврале 2021 года парламентарии региона приняли во втором чтении законопроект, согласно которому продавать алкоголь в местных магазинах можно будет с 10:00 до 23:00.

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Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкалья от имени главы региона Александра Осипова разработала недавно законопроект об установлении полного запрета на продажу алкоголя в дни массовых мероприятий.

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В первый месяц эпидемии SARS-CoV-2 Забайкалье решилось на полное ограничение продажи алкоголя, правда, инициатива продержалась всего неделю — до 6 апреля 2020 года.

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