Оренбург, , 13:31 — REGNUM Из-за неблагоприятных погодных условий 10 марта закрыты крупные транспортные развязки на территории Башкирии и Оренбургской области. В регионах сильная метель и снегопады, что ограничивает видимость на дорогах, сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья.

Движения всех видов транспорта прекращено на трассе М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (Подъезд к пункту пропуска «Орск») возле села Краснощеково и Гая, закрыта транспортная развязка на Новотроицк и кольцевая развязка с поворотом на Челябинск.

Ограничительная мера действует на федеральной трассе Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан возле Шарлыка, Буланово, Татарской Каргалы, а также на трассе Р-240 Уфа — Оренбург на территории Башкирии и Оренбуржья.

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