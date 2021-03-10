Москва, , 13:30 — REGNUM Представители волонтёрский объединений готовы в течение нескольких дней предложить своих кандидатов в состав федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», а также в аналогичные структуры в регионах. Об этом заявила координатор федерального штаба Всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» по региональному развитию, заместитель председателя общественного движения «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова. Кроме того, по ее словам, волонтеры готовы участвовать и в самом предварительном голосовании.

«Я уверена, что в следующий раз мы соберемся уже более широким кругом. Что касается представителей от регионов — действительно нам необходимо еще немного времени, чтобы определить круг желающих и самых достойных, не забыть никого. Я думаю, до 15 марта мы готовы эти кандидатуры представить», — сказала Мария Якунчикова.

Она поблагодарила «Единую Россию» за год совместной работы и напомнила, что ранее президент России Владимир Путин во время встречи с активистами движения «Мы Вместе» поддержал идею об участии волонтеров в политике. Она нашла отклик у самих добровольцев в регионах, подчеркнула Мария Якунчикова. Активисты знают проблемы людей, потому что каждый день работают с ними. Однако у волонтеров практически отсутствует политический опыт.

«Те волонтеры, которые занимаются помощью людям, в первую очередь идут помогать, их приоритеты не меняются. Но участие в политической жизни поможет им расширить свои возможности помощи людям», — отметила Мария Якунчикова.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в свою очередь заявил, что партия готова помогать волонтерам консультациями по участию в предварительном голосовании. Отдельно он отметил роль добровольцев непосредственно в организации процедуры — по его словам, в оргкомитетах общественников должно быть больше, чем самих единороссов.

На первом заседании оргкомитета предварительного голосования «Единой России» утвердили его председателя — им стал один из основателей партии, сенатор Александр Карелин. Кроме того, помимо волонтеров, в структуру войдут юристы, эксперты в сфере IT-технологий. Следующее заседание запланировано на 15 марта.

Регионы выступают за открытое предварительное голосование и поддерживают широкое участие представителей общественности в нем, отметил в свою очередь секретарь регионального отделения «Единой России» в Татарии, председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

«Работа предстоит серьезная. Волонтеры в Татарстане активные, но политический опыт, а не просто умение помогать тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, новой нагрузкой ляжет на их плечи. Мы будем помогать волонтерам, разъяснять политические тонкости и важность предстоящих думских выборов. Будем месте согласованно работать», — отметил секретарь регионального отделения партии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, модель предварительного голосования и положение о его проведении утвердили по итогам заочного заседания Бюро Высшего совета «Единой России» и Генсовета 1 марта. Процедура пройдет по максимально открытой первой модели — голосовать смогут все зарегистрированные избиратели. Этот вариант поддержал Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с секретарем Генсовета партии Андреем Турчаком.

Предварительное голосование «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая. Ранее руководство партии отмечало, что эта модель выявит наиболее сильных и востребованных кандидатов, которые зарекомендуют себя в открытой конкурентной борьбе.