Москва, , 13:31 — REGNUM Свои поздравления советском и российскому композитору, народному артисту России Александру Зацепину в связи с его 95-летним юбилеем направил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Текст поздравительной телеграммы 10 марта обнародован на сайте российского правительства.

«Без Вас, всенародно любимого композитора, невозможно представить отечественную эстраду и кинематограф. Ваши лиричные, глубокие и пронзительные мелодии стали настоящим украшением художественных и анимационных фильмов», — говорится в поздравительном сообщении.

Также глава правительства РФ отметил, что произведения композитора заслуженно признаны шедеврами киномузыки и добавил, что написанные Зацепиным песни с удовольствием поют люди разных поколений.

Отметим, Александр Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске. Он является автором музыки к таким фильмам, как «Земля Санникова» (1973, Альберт Мкртчян и Леонид Попов, «31 июня» (1978, Леонид Квинихидзе), почти ко всем комедиям Леонида Гайдая, к мультфильмам «Фильм, фильм, фильм» (1967, Федор Хитрук), «Ну, погоди!» (1971, второй выпуск, Вячеслав Котеночкин), «Тайна третьей планеты» (1980, Роман Качанов) и многим другим.

Также композитор является заслуженным деятелем искусств России (1997) и народным артистом РФ (2003), награждён медалью «За трудовое отличие» (1959) и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011).