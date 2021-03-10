Санкт-Петербург, , 13:46 — REGNUM Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов обратился к главе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, главному санитарному врачу региона Наталии Башкетовой с предложением инициировать отмену остающихся ограничений для работы фуд-кортов и фуд-плейсов в торговых центрах.

Работа фудкорта в торговом комплексе Дарья Драй © ИА REGNUM

Как передает корреспондент ИА REGNUM, по мнению Панова, снятие всех ограничений для таких заведений общественного питания никак не ухудшит эпидемиологическую ситуации в городе.

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Напомним, с 12 февраля 2021 года в Петербурге разрешена работа фуд-кортов и фуд-плейсов на территории торговых центров, при условии соблюдения стандарта безопасности и обслуживания не более 50% имеющихся столов. Ранее в ходе второй волны пандемии такие заведения были закрыты с 9 ноября 2020 года.

Спустя почти месяц после открытия фуд-кортов в «Деловой России» отметили, что это позволило немного повысить посещаемость торговых центров, но она по-прежнему составляет лишь около 70−75% по сравнению с уровнем начала 2020 года, и «притока посетителей не наблюдается».

«Целый ряд предприятий питания так и не открылся после снятия ограничений в связи с банкротством или отсутствием экономической целесообразности ведения бизнеса при 50% рассадке клиентов», — констатируют в «ДР». Там выразили уверенность в том, что работа фуд-кортов не оказывает на эпидемическую ситуацию «какого-либо негативного эффекта».

Также в «Деловой России» напомнили, что в ведущих торговых центрах города развернуты прививочные пункты для вакцинации от коронавируса, ожидается открытие еще не менее пяти пунктов в других ТЦ. Помещения выделены медицинским организациям на безвозмездной основе, что говорит о социальной ответственности владельцев ТЦ.

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«В целях дальнейшего восстановления экономики Санкт-Петербурга и постепенного возвращения населения к обычной жизни, просим Вас рекомендовать Правительству Санкт-Петербурга рассмотреть возможность постепенного снятия в срок до 01.04.2021 г. сохраняющихся ограничений на работу фудкортов и фудплейсов в торговых центрах, разрешив по аналогии с другими предприятиями общественного питания их работу в формате полной посадки при условии соблюдения стандарта безопасности», — говорится в письме Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» в адрес главы Управления Роспотребнадзора.

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