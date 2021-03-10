10 марта 2021 | Время чтения 8 мин

Российская дипломатия не проявляет последовательности в общении с оппозицией в странах ближнего зарубежья и многое от этого теряет. Диалог вовсе не обязывает к сотрудничеству, однако способствует взаимопониманию.

Георгий Шкловский, , 14:14 — REGNUM Не только между союзниками, но и между врагами возможен и в ряде случаев необходим диалог, что прекрасно иллюстрирует вся история дипломатии. Даже накануне нападения гитлеровской Германии на СССР между ними поддерживались дипломатические отношения: работники МИД доносили официальные позиции по разным вопросам, конкретизировали их, обменивались аргументами и так далее. МИД РФ сейчас поддерживает отношения с западными «друзьями и партнёрами» даже в условиях взаимного применения санкций.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Важнейшей задачей дипмиссии является ясное представление о стране пребывания, что предполагает коммуникацию с негосударственными институтами. Из-за непрофессионализма и элементарной лени сотрудники посольства могут уклоняться от этого важнейшего участка работы, являющегося необходимым условием формирования целостной и объективной картины о партнёре для своего правительства. Совершенно оправданно именно это направление своей деятельности считают приоритетным кадровые сотрудники МИД стран, конкурирующих с Россией в регионе ЦВЕ.

В таком ракурсе опубликованное 9 марта интервью посла России в Белоруссии выглядит по меньшей мере странно. Дмитрий Мезенцев заявил об умышленном отказе от контактов с представителями оппозиции в другой части Союзного государства.

По словам Мезенцева, представители оппозиционного «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии» направляли ему лично свои предложения вступить в диалог. «Предметом встречи обозначались в том числе направления взаимодействия так называемого Координационного совета с Российской Федерацией», — сообщил чиновник в интервью РБК. Посол отказался от таких встреч, так как российские дипломаты якобы не готовы разговаривать с такими «силами».

Дмитрий Мезенцев Government.ru

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«Российское посольство готово разговаривать с теми общественными силами, которые не ведут работу по подрыву государственных устоев Республики Беларусь», — пояснил Мезенцев.

Прямо противоположный подход демонстрируют главы дипломатий Евросоюза, США, Британии и других западных стран, демонстрирующие готовность и желание разговаривать со всеми — и с официальными представителями государств, и с оппозицией, в том числе маргинальной. Ряд экспертов связывают успехи геополитических врагов России на постсоветском пространстве и в дальнем зарубежье именно с такой, принципиально иной парадигмой мышления и вытекающей из этого иной, более гибкой и эффективной практикой.

Официальный представитель России в Белоруссии не постеснялся признаться в непонимании белорусских реалий. Говоря об отказе контактировать с местным оппозиционным КС, Мезенцев сказал: «Он один или их, может быть, пять, или двадцать — это люди, которых никто никогда не выбирал, это люди, не облеченные доверием миллионов избирателей. Это люди, которые сами себя определили таковыми. Не дело сейчас определять мотивацию этих поступков. Но это такое одно из общественных объединений, может быть, такое же, как общество любителей книги, филателистов, нумизматов, болельщиков того или иного клуба. Но тогда они и должны заниматься в общественном поле клубной работой, а не заниматься свержением власти».

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Любопытно, что менее месяца назад тот же Мезенцев лично присутствовал на собрании таких же людей, которых народ не выбирал и которых тоже совершенно безосновательно позиционировали выразителями интересов миллионов граждан Белоруссии. Российский посол даже аплодировал главному спикеру такого «Всебелорусского народного собрания» — Александру Лукашенко, неоднократно признававшемуся в фальсификациях выборов.

Александр Лукашенко. Шестое Всебелорусское народное собрание President.gov.by

Сейчас российский дипломат сравнил белорусский оппозиционный КС с клубом филателистов, а тремя неделями ранее щедро лил елей по аналогичному поводу, — нахваливая официозное ВНС. Более того, Мезенцев поддержал официальный Минск в политических репрессиях и назвал уголовное преследование членов КС деятельностью «адекватной и конституционной». Логики и последовательности в таком подходе искать не следует.

Нынешний состав посольства России в Белоруссии демонстрирует тот же уровень компетентности и подходы, которые были явлены при каденции Александра Сурикова. Как и уходящий на должность госсекретаря Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Суриков тоже весьма условно разбирался в белорусских реалиях и молчал, когда надо было говорить и решительно действовать в защиту русских интересов. Порочная практика «суриковщины» докатилась до открытой поддержки антирусских акций, например — в уголовном «деле регнумовцев».

Такая практика полностью устраивала официальный Минск, позволяя за российский счёт разворачивать русофобскую «белорусизацию» внутри республики и внешнеполитический «разворот на Запад». Именно в период «суриковщины» глава администрации белорусского президента Владимир Макей вёл тайные переговоры с официальными представителями Запада, жалуясь им на «российскую угрозу» и выпрашивая помощь в противостоянии с Россией. Ту же практику продолжил он и во главе МИД Белоруссии, добившись немалых успехов в заморозке союзного строительства с Россией, подрыве российских инициатив (в частности, по федерализации Украины в 2014 году), организации прозападной сети в Белоруссии, сопровождении информационных войн с Россией, ослаблении ответных российских санкций против Запада и так далее.

Михаил Бабич на посту посла России — спецпредставителя российского президента, объективно не смог принципиально изменить подходы МИД РФ к работе на белорусском направлении. Проблема в том, что «суриковщина» стала системным фактором российской дипломатии. В этой среде Бабич выглядел белой вороной, системным революционером и, что хуже всего, — открытым застрельщиком российских интересов в противовес массе приспособленцев, в том числе на руководящих постах в МИД РФ.

Михаил Бабич Kremlin.ru

Бабич был единственным российским послом, осмелившимся открыто подвергнуть критике святая святых официального Минска — политику «белорусизации», в ходе которой власти вполне гармонично сотрудничали с местной русофобской оппозицией. Он публично заявил, что это не должно происходить «за счёт ущемления прав русского языка, совместной культуры, совместных исторических фактов, а также фальсификации истории». Стоит вспомнить, что Мезенцев по поводу «белорусизации» с самого начала своей каденции многозначительно молчит, в то время как Суриков относился к действиям властей в этом вопросе с пониманием и даже одобрением.

Кроме того, Бабич впервые подсчитал, во сколько примерно обходится Москве союзничество с «многовекторным» Минском, периодически развязывающим торговые, информационные и иные конфликты со своим спонсором и защитником.

Бабич сделал то, что обязаны были сделать его предшественники в должности российского посла. Он «вскрыл белорусский гнойник» и ополчил против себя не только системных националистов в Минске, но и действующих с ними в тандеме националистов внесистемных, а также московских товарищей, имевших свой гешефт от предательства национальных интересов России и не желавших ничего менять в отлаженных схемах.

После создания коалиции врагов, эмоционально требовавших отставки Бабича, — так как факты, цифры и рациональные аргументы были только у него, исход конфликта был предрешён. В сложившейся летом 2019 года ситуации Сергей Лавров не мог, как прежде, пойти навстречу белорусским друзьям и партнёрам, потому что Михаил Бабич подчинялся напрямую Владимиру Путину. Лукашенко и Макею пришлось опуститься на дно, распуская слухи о Бабиче, не брезгуя пресловутым трамвайным хамством. В итоге Москва, как всегда, поддалась на истерику в минских верхах и отозвала единственного за всю постсоветскую историю адекватного посла России в Белоруссии. Мезенцев очень скоро получил прозвище «Суриков-2» и не замедлил это подтвердить в период белорусского кризиса 2020 года.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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А будущий «Суриков-3» окончательно добьёт репутацию Москвы в Белоруссии. Основы для этого уже заложены. Не случайно белорусские оппозиционеры не рассматривают Россию даже как временный пункт остановки, предпочитая на худой конец прибалтийские столицы и даже Киев. Российские чиновники на дипломатической формально службе по-прежнему исходят не из национальных интересов России, а из двух классических заповедей — «чего изволите» и «как бы чего не вышло».

Вся история российского дипломатического присутствия в ближнем зарубежье и в Белоруссии, в частности, — это история выбора приоритета между первой второй заповедями. Редкие исключения из такой практики преподносятся едва ли не как святотатство, в лучшем случае — как «самодеятельность молодого сотрудника». Именно такую парадигму задекларировал Мезенцев в интервью РИА Новости, объясняя скандал с «белорусским национальным героем Костюшко».

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Дипломатическая служба Российской Федерации должна стать именно службой, служением государству Российскому с ежесекундным отстаиванием именно её национальных интересов. По факту она выродилась в занятость огромного количества высокооплачиваемых бюджетников, лишь некоторые из которых понимают истинный смысл своей миссии и вынужденно прибегают к партизанщине, да и то в Instagram.

Россия и Белоруссия Ombudsmanrf.org

Ошибка посла России в описании ситуации с отказом от контактов с белорусским оппозиционным КС также в том, что он не изложил факты, которые действительно обнажают истинную суть «спаважанава спадарства». Он не напомнил о заявлениях Светланы Тихановской на тему перспектив Союзного государства и членства Белоруссии в ОДКБ, о русофобской лжи Светланы Алексиевич на тему подавления массовых протестов в Белоруссии при помощи якобы переодетых российских военнослужащих, а также о многом другом, вполне ясно и недвусмысленно характеризующем прозападную оппозицию в другой части Союзного государства. Вместо этого заявлено о неприемлемости контактов в принципе, просто потому, что оппозиция выступает против действующей власти.

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Российская Федерация стремится стать великой державой. И она, несомненно, станет таковой, как только граждане при осмыслении новостей внешней политики престанут задаваться не теряющим актуальности вопросом: «Что это — глупость или измена?».