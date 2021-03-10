Москва, , 13:30 — REGNUM На российском рынке кроссовер Haval Jolion (First Love) будет представлен во втором полугодии 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба китайского автопроизводителя.

Создан кроссовер на базе платформы Lemon. В компании выразили надежду на то, что Jolion будет успешно продаваться на российском рынке. Собираться же новинка будет на заводе китайской компании в Тульской области.

На данный момент известно, что новинка в РФ будет комплектоваться 1,5-литровым мотором. Пока не сообщается, какая будет у него производительность. В Китае кроссовер продаётся с 1,5-литровым турбированным агрегатом максимальной мощностью 150 «лошадей».

Длина авто равна 4 480 мм, что сопоставимо с размером таких моделей, как Volkswagen Tiguan, KIA Sportage и Hyundai Tucson.

В КНР базовая версия кроссовера продается за 78,9 тыс. юаней (около 0,9 млн рублей).

Ранее компания Haval начала в РФ сертификацию своего нового кроссовера Jolion. Название автомобиля образовано от английских слов joy («радость») и lion («лев»).

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