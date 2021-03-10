Горно-Алтайск, , 13:26 — REGNUM Уголовное дело в отношении министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Мнение жителей относительно его виновности разделилось — многие считают, что взяли его «за дело», другие добавляют, что так можно любого чиновника задерживать.

«Ну да, у нас же только в медицине «нечестные» работают», — отмечает один из комментаторов.

«Просто работать нужно честно, выполнять свои обязанности добросовестно. А то всё хуже с каждым днем в наших больницах, а министерство здравоохранения только отписки даёт», — заявляет другой комментатор.

«Не ходите, люди, министрами работать…», — иронизирует третий.

С последним заявлением многие соглашаются, добавляя, что в противном случае человек, пожелавший идти во власть, будет бояться ставить подпись под любым документом.

Впрочем, многие считают, что говорить о вине министра рано.

«Может это недоразумение, ещё надо разобраться. Мне кажется, он честный и порядочный. Взятка это не про него!» — считает одна из защитниц министра.

«Серый, держись дружище! Надеюсь, всё это не правда!» — отмечает ещё один комментатор.

В одном из популярных комментариев пользователь предполагает, что всё это может быть «подставой». Комментатор с ником lavrenteva называет происходящее «мышиной войной между тугими кошельками».

Как сообщало ИА REGNUM, министра задержали сегодня, 10 марта. По версии следствия, Сергей Коваленко вместе с помощником в составе организованной группы брали взятки, обеспечивая компаниям заключение госконтрактов на поставку медицинских товаров.

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