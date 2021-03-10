Москва, , 13:24 — REGNUM Участие добровольцев в предварительном голосовании «Единой России» логично и связано в том числе с тем, что партия первой в стране взяла на себя организацию и координацию активистов в начале острого периода пандемии. Такое мнение высказал руководитель «Волонтерской роты «Боевого Братства» Антон Демидов, выступая на заседании федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования «Единой России».

«Во время пандемии большое количество НКО перепрофилировали свою деятельность и направили ее на борьбу с коронавирусом. С помощью всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» удалось вовлечь большое количество организаций в волонтерскую деятельность. Теперь мы видим, что для этих людей есть дополнительные возможности», — сказал он.

Антон Демидов уверен, что участие в предварительном голосовании примет «широкий спектр общественных объединений».

«Это закономерно, потому что «Единая Россия» первая открыла волонтерские штабы во время пандемии и смогла скоординировать большое количество общественных организаций», — заключил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на встрече с участниками акции «Мы Вместе» 4 марта президент Владимир Путин поддержал идею участия волонтеров в выборах. Глава государства подчеркнул, что волонтерские движения объединяют людей разных взглядов, имеющих собственные подходы к решению определенных вопросов — это положительно скажется на развитии страны. Попадая в политические структуры, они будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, отметил президент.

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