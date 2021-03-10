Москва, 10 марта 2021, 13:24 — REGNUM Участие добровольцев в предварительном голосовании «Единой России» логично и связано в том числе с тем, что партия первой в стране взяла на себя организацию и координацию активистов в начале острого периода пандемии. Такое мнение высказал руководитель «Волонтерской роты «Боевого Братства» Антон Демидов, выступая на заседании федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования «Единой России».
Антон Демидов уверен, что участие в предварительном голосовании примет «широкий спектр общественных объединений».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на встрече с участниками акции «Мы Вместе» 4 марта президент Владимир Путин поддержал идею участия волонтеров в выборах. Глава государства подчеркнул, что волонтерские движения объединяют людей разных взглядов, имеющих собственные подходы к решению определенных вопросов — это положительно скажется на развитии страны. Попадая в политические структуры, они будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, отметил президент.
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