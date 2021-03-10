Рыбинск, Ярославская область, 10 марта 2021, 13:24 — REGNUM К Масленице на площади Дерунова в Рыбинске Ярославской области слепили снеговика высотой 8 метров. Об этом сообщает администрация города.
Следите за развитием событий в трансляции: «Как отмечают Масленицу в России и за рубежом — все новости»
Традиция лепки масштабных снежных фигур существовала в Рыбинске и раньше, но погодные условия позволили возродить её только в этом году.
Великан станет последним среди 950 снеговиков Рыбинска — творческой акции, посвящённой грядущему юбилею города. По этому поводу его оденут в майку с соответствующим номером.
В настоящий момент снеговик уже обрёл приветливую улыбку и забавный румянец. Художникам потребуется ещё неделя, чтобы придать гиганту нужную форму.
Читайте ранее в этом сюжете: К 950-летию Рыбинска выпустят почтовую марку