Рыбинск, Ярославская область, , 13:24 — REGNUM К Масленице на площади Дерунова в Рыбинске Ярославской области слепили снеговика высотой 8 метров. Об этом сообщает администрация города.

Снеговик в Рыбинске Rybinsk.ru

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Традиция лепки масштабных снежных фигур существовала в Рыбинске и раньше, но погодные условия позволили возродить её только в этом году.

«Сначала собрали несколько деревянных коробов, формируя размеры будущей фигуры, затем заполнили их снежной массой, проливали водой и утрамбовывали. Чистый снег собирали прямо с площади, воду брали из фонтана. Сделанная по такой технологии фигура прочная и продержится до плюсовых температур», — рассказал Дмитрий Шилов, директор предприятия «Дорожно-эксплуатационное строительство».

Великан станет последним среди 950 снеговиков Рыбинска — творческой акции, посвящённой грядущему юбилею города. По этому поводу его оденут в майку с соответствующим номером.

В настоящий момент снеговик уже обрёл приветливую улыбку и забавный румянец. Художникам потребуется ещё неделя, чтобы придать гиганту нужную форму.

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