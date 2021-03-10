Москва, , 13:23 — REGNUM Позиция Турции по Крыму не влияет на отношения Москвы и Анкары, хотя России её не принимает. Об этом 10 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не принимаем позицию Турции по Крыму. Мы уверены, что рано или поздно наши турецкие коллеги и партнеры поймут правильность и обоснованность позиции Российской Федерации», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, поднимается ли вопрос Крыма в отношениях России и Турции.

Песков также отметил, что крымский вопрос не влияет на союзнические отношения двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный телеканал Турции TR1 показал в эфире карту с прогнозом расширения сферы влияния Анкары к 2050 году, где в качестве таких территорий также были указаны регионы юга России: Крым, республики Северного Кавказа, Краснодарский и Ставропольский край, Калмыкия, а также Ростовская и Астраханская области.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.