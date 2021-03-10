10 марта 2021 | Время чтения 11 мин

Введение паспортов иммунитета может поспособствовать возвращению жизни в нормальное русло или же стать первым шагом к антиутопии на манер предсказанных писателями-фантастами.

Максим Исаев, , 14:58 — REGNUM В нынешнем мире, в котором бушует пандемия коронавируса, есть два типа людей: те, кто прошел вакцинацию, и те, кто этого не сделал. Теперь лидеры стран мира рассматривают возможность сделать это разделением официальным, пишет Сара Уитон в статье, вышедшей 9 марта в европейской версии Politico.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Так называемые паспорта иммунитета уже стали реальностью в Израиле. После того как почти половина взрослого населения была вакцинирована, правительство объявило в феврале, что тренажерные залы, отели, бассейны и культурные мероприятия могут быть открыты для людей, которые могут предъявить QR-код, подтверждающий наличие у них иммунитета. Возможность введения чего-то подобного изучают и в Великобритании, тогда как в ЕС эксперты говорят, что «цифровой зеленый пропуск», облегчающий трансграничные поездки, может легко найти применение внутри блока.

Даже Франция, бастион осторожного отношения к вакцинам в ЕС, присоединяется к этому гулу голосов. В ходе проведенного в январе опроса общественного мнения по крайней мере половина респондентов заявили, что они поддержали бы введение справки на наличие вакцины для пользования услугами авиакомпаний, доступа к общественному транспорту и культурным мероприятиям, тогда как 45% поддержали подобные шаги для входа в магазины.

Специалисты по этике и защитники общественного здоровья отмечают, что такие паспорта были бы крайне дискриминационными прямо сейчас, когда вакцин не хватает. Но они могут легко стать реальностью, когда предложение превысит спрос (по крайней мере, в богатых странах), а рестораны, отели, авиакомпании и культурные объекты начнут искать безопасные способы возобновления работы.

Ковидный паспорт

От того, какие формы примут эти паспорта, а также каким образом они будут восприняты, будет зависеть, станут ли паспорта иммунитета дорогой назад к нормальному состоянию жизни или запустят тот или иной антиутопический научно-фантастический сценарий. На основе своих аналитических способностей, а также большой массе информации, POLITICO обрисовал шесть возможных вариантов будущего, которые могут воплотиться уже до конца нынешнего года.

Во-первых, это определенная утопия. Наступает конец 2021 года, пандемия так и не сошла на нет, однако на этот раз процессы — впервые — идут согласно плану. Не всегда казалось, что будет именно так. Всё же не существовало реальных прецедентов для той степени политической интеграции, технической координации и научной универсальности, которая необходима для внедрения этической системы паспортов иммунитета, благодаря которой можно существенным образом сократить темпы распространения болезни. И всё же в рамках этого сценария внедрение паспортов иммунитета имело оглушительный успех.

Консорциум крупных технологических компаний и компаний крупного бизнеса убедил Всемирную организацию здравоохранения поддержать разработанную ими платформу. Во всём мире национальные правительства отложили мелкие дрязги и поддержали эту инициативу, обеспечивая широкую совместимость вводимых систем.

ВОЗ разработала общее определение «иммунитета», которое получило широкое признание, что гарантировало оперативное обновление этого реестра данных. С помощью же четких публичных сообщений удалось наладить систему информирования людей, которые могут понять, что делать, если их иммунный статус изменится — например, если новый вариант, против которого они не вакцинированы, начнет распространяться в районе их проживания. При этом те, кто внезапно оказался без иммунитета, всё еще могут рассчитывать на социальную, медицинскую и финансовую поддержку.

Вакцинация от коронавируса в Испании (сс) Administración del Principado de Asturias

Также существует четкая система оспаривания «неиммунного» статуса. Те, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям, имеют возможность пройти домашние тесты, если они хотят узнать свой статус. В противном же случае им предоставляется полный доступ при условии, что они защищены чужим иммунитетом.

Тем, кто отказывается от прививок по другим причинам, широко доступны экспресс-тесты на антигены или домашние тесты для определения иммунного статуса. По большей части они должны будут быть готовыми к неудобствам, сопряженным с необходимостью сдавать тесты на коронавирус каждые несколько дней и без особых жалоб. Вероятность такого развития событий, по мнению автора, до смешного невелика.

Во-вторых, возможен вакцинный апартеид. Так, на дворе конец 2021 года, пандемия не закончилась, а паспорта иммунитета стали обязательным условием для вхождения в большую часть общественных мест и частных предприятий. Последствия такого развития событий далеко не идеальны, если не катастрофические.

Из-за опасений по поводу возможной подделки этих документов получение паспортов иммунитета превратилось в нечто кабальное. Так, люди, у которых нет смартфонов, не могут свободно перемещаться в обществе. Из-за этого же идет и обострение социального неравенства. Неожиданно лишиться возможности пользоваться теми или иными услугами могут даже самые богатые люди: несвоевременное обновление iPhone, из-за которого села батарея, может означать отмену планов на ужин.

Еще в начале года такие политики, как премьер-министр Баварии и потенциальный кандидат на пост канцлера Маркус Зёдер, обосновали необходимость введения паспортов иммунитета, заявив, что отказ в преимуществах тем, кто вносит свой вклад в жизнь общества путем прохождения вакцинации, «несправедлив в долгосрочной перспективе», даже если вакцинация не должна быть обязательной.

Маркус Зёдер Mueller

И всё же теперь, когда в рамках этого сценария паспорта иммунитета стали чем-то повседневным, вакцинация стала фактически делом обязательными — по крайней мере для всех, кто хочет иметь возможность нормально передвигаться. Для людей, которые не могут проходить вакцинацию по медицинским показаниям, было сделано несколько положений, в результате чего многие беременные женщины и люди с иммунными нарушениями не могут ходить на работу или посещать большую часть городов, в которых они живут.

Такому положению вещей возникло противодействие: противники вакцин и решительные сторонники сохранения неприкосновенности частной жизни стали собираться в «подпольных» зонах, свободных от вакцин, а также в заведениях, придерживающихся тех же позиций. Всё это стало причиной не только новых вспышек заболеваемости, но и политического насилия. Правительства же отдельных стран будет сталкиваться со всё более решительными требованиями к тому, чтобы они объявили о достижении «коллективного иммунитета» и сняли все ограничения.

Вероятность такого развития процессов низка. Сам же сценарий представлен намеренно гиперболичным образом, однако уже сейчас можно наблюдать всплески политических волнений. Например, в конце февраля протестующие во французском Провансе жители носили желтые звезды с надписью «непривитые». Тем самым они напомнили о практике нацистских оккупационных властей.

В-третьих, возможен сценарий, который можно охарактеризовать как «назад в будущее». Опять же к концу 2021 года завершения пандемии не видно, однако правительства стран всё же ввели в практику паспорта иммунитета, с которыми по большей части согласились и простые граждане, и владельцы разного рода предприятий. В конце концов, люди так жаждут выхода из кризиса, что готовы пойти на всё, чтобы вернуться к некоторому подобию нормальности.

Беда только в том, что с приближением зимы программа уже устарела. Определение «иммунитета» основано на наиболее точных предположениях, сделанных экспертами летом, когда системы были окончательно доработаны. Люди вернулись к тому, как они вели себя до пандемии, однако стали появляться новые штаммы, а вакцины начали терять свою эффективность быстрее, чем предполагалось.

Правительства прилагают все усилия к тому, чтобы как можно оперативнее выпускать новые препараты и обновить свои системы паспортов, однако одновременно с этим происходит заполнение больниц и введение новых жестких мер карантина. Вероятность того, что события будут развиваться по этому сценарию, средняя.

В-четвертых, может сформироваться ситуация правовой неопределенности. Опять же к концу 2021 года ни о каком завершении пандемии не может быть и речи, а паспорта иммунитета оказались провалом.

Теперь легко смеяться над роликами на YouTube, снятыми в начале года, когда такие политики, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, называли паспорта иммунитета «новой частью для нашей страны», которую следует учитывать, несмотря на возражения «ярых либертарианцев». Эти «пылкие либертарианцы» были лишь верхушкой айсберга.

Борис Джонсон Garry Knight

Если посмотреть назад, то нечему удивляться, что где бы ни выдавались паспорта иммунитета, такое нововведение сразу же оспаривалось в суде — и притом не без успеха.

Заставить людей пользоваться этими паспортами оказалось практически невозможно. Те, кому они были выданы, получили ряд преимуществ, как, например, более свободный доступ в некоторые места, однако из-за судебных решений запрещать кому-либо — вакцинированному или нет — идти туда, куда они хотят, становится делом непрактичным. Компании сталкиваются с дилеммой: заставлять своих клиентов предоставлять паспорта иммунитета и тем самым рисковать юридическими последствиями, или же пускать всех, но вместе с тем быть готовыми к искам в случае, если кто-то заболеет.

Подобно ношению масок в некоторых странах, паспорта иммунитета стали оружием в культурных войнах. В районах с более высокой долей этнических меньшинств и иммигрантов наблюдается более жесткий полицейский контроль за соблюдением введенных в связи с иммунизационным статусом ограничений.

У всего этого вала судебных разбирательств будет всего одна положительная сторона: все вопросы, затрагивающие частную жизнь граждан, смогут быть разрешены до следующей пандемии.

При этом вероятность такого развития процессов очень велика.

В-пятых, возможен вариант, при котором возникают совершенно новые проблемы. Как и в предыдущих случаях, ни о каком завершении пандемии к 2021 году говорить невозможно, однако появляются новые поводы для беспокойства.

Когда дело доходит до паспортов безопасности, правительства начали год с громких обещаний координировать свои действия. Но по прошествии месяцев из-за конфликта интересов, юридических проволочек, режимов конфиденциальности и политических календарей каждая страна пошла в конечном счете своим путем. И даже внутри отдельных стран из-за действий лоббистов от одних технологических компаний и их конкурентов появилось большое число различных схем. В зависимости от отрасли, а иногда и от города, некоторые из них стали пользоваться большим спросом, чем другие.

При этом не столь большая часть из этого широкого круга систем совместимы друг с другом. Так, человеку нужно одно приложение, чтобы воспользоваться услугами одного консорциума авиакомпаний, другое — для посещения футбольного матча и бумажный документ с фотографией, чтобы посетить любимый ночной клуб. Каждый раз при пересечении государственной границы требуется совершенно другой набор приложений. У каждого режима есть свой список одобренных вакцин или порог иммунитета. И все они подвержены подделке.

Волонтеры проводят проверки здоровья в аэропорту Милана (сс) Dipartimento Protezione Civile

Между тем расположенный за углом дешевый бар не может позволить себе оборудование для сканирования определенных приложений, поэтому они не стремятся проверять наличие вакцинации у своих посетителей. То же самое и на какой-нибудь вещевой распродаже на окраине города: у многих из их покупателей нет смартфонов.

С другой стороны, рестораны высокой кухни, дорогие тренажерные залы и частные школы используют паспорта иммунитета как маркетинговый инструмент. Районы с высоким уровнем вакцинации начинают привлекать другие типы инвестиций, нежели те, которые избегают вводить такие же меры. Такое развитие событий автор считает «практически неизбежным».

Наконец, возможен сценарий, при котором нужды в этих паспортах не будет вовсе. В этом случае к концу нынешнего года пандемия не совсем закончилась, но она уже не представляет угрозы.

Одна из причин, по которой Всемирная организация здравоохранения предостерегала от введения паспортов иммунитета, заключалась в неопределенности относительно того, остановят ли вакцины распространение коронавируса.

Вакцины же, напротив, оказались очень эффективными как для защиты своих реципиентов, так и для предотвращения заражения других. По мере того, как прошедшие вакцинация люди начинают наслаждаться беззаботными выходными, которые включают в себя встречи с родными, походы в рестораны и на футбольные матчи, проводимые в закрытых помещениях, все, кроме самых ярых противников вакцинации, выстроились в очередь на прививку.

Вакцина компании Moderna (сс) Navy Medicine

Ни в одной стране мира коллективный иммунитет так и не достигнут, и время от времени появляются новые штаммы, которые тем не менее не настолько опасны, чтобы люди оказывались в больницах. Как и в случае с простым гриппом, жертвами коронавируса по-прежнему становятся люди, входящие в уязвимые группы населения. Тем же, кто не может проходить вакцинацию, «не повезло».

Позаигрывав с паспортами безопасности — и со всеми политическими, этическими, юридическими и логистическими препятствиями, — общество решает, что жизнь с еще одним сезонным вирусом более терпима, чем альтернатива.