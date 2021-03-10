Красногорск, , 13:28 — REGNUM Новую школу в подмосковном городе Электрогорск планируется ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2021 года. Об этом 10 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Образовательное учреждение рассчитано на 550 мест и расположено на улице Чкалова. Площадь здания составляет свыше 11 тысяч квадратных метров, отметил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

«В настоящее время строительная готовность объекта — 60 процентов. Ведется монтаж внутренних инженерных сетей, фасадные и кровельные работы, а также отделка помещений», — сообщил Локтев.

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