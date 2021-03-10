Ростов-на-Дону, , 13:22 — REGNUM Несмотря на пандемию, в период с января по декабрь 2020 года рост средней зарплаты в Ростовской области составил 5,3%. К такому выводу пришли сотрудники Ростовстата.

«В январе-декабре 2020 года средняя заработная плата работников всех предприятий и организаций Ростовской области составила 35 тыс. 562,9 рубля, что на 5,3% выше, чем год назад. За период с января по декабрь реальная заработная плата выросла на 1,9%», — уточняется в докладе.

Высокий доход зафиксирован у работников, занятых в финансово-страховой сфере, — 63 тыс. рублей, и производителей табачных изделий — 64,7 тыс. рублей.