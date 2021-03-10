Самара, , 13:24 — REGNUM 254 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего по области было выявлено 51 214 случаев заражения этой инфекцией. При этом за минувшие 24 часа в регионе была констатирована смерть 15 пациентов с COVID-19: 27-летняя, 47-летняя, 64-летняя, 68-летняя женщины и 62-летний, 65-летний мужчины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 46-летний мужчина, 59-летняя женщина страдали заболеваниями эндокринной системы, 72-летний мужчина страдал онкологическим заболеванием, 64-летняя, 72-летняя и две 75-летние женщины страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы. Также скончались 42-летний и 70-летний мужчины. Всего в регионе была констатирована смерть 952 пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе справились с инфекцией 270 человек, а всего победили вирус 47 601 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 9 марта в регионе было выявлено 260 случаев заражения коронавирусом.

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