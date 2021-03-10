Москва, , 13:21 — REGNUM Сегодня, 10 марта, президент России Владимир Путин проведёт международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ближайшее время мы вас проинформируем», — добавил официальный представитель Кремля.

С кем именно состоится беседа, и какие темы планируется обсудить, Песков не уточнил.

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Также пресс-секретарь российского лидера напомнил, что вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. глава государства во второй половине дня в режиме видеоконференции примет участие в церемонии начала строительства третьего блока АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин.

Также в графике российского президента на сегодня запланирована традиционная встреча с членами правительства РФ, которая пройдёт в режиме видео-конференц-связи. На мероприятии будет, в частности, обсуждаться вопросы развития Дальнего Востока.