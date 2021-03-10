Волгоград, , 13:23 — REGNUM Временно остановлено движение теплоходов по маршруту Волгоград — Культбаза, сообщает 10 марта корреспондент ИА REGNUM. Навигация прервана из-за малой воды.

Специалисты пассажирского порта Волгограда на протяжении нескольких последних суток фиксируют на водомерном посте не более 15 см уровня воды от нулевого значения. Для беспрепятственного прохождения речных трамваев через протоку и причаливания к остановочным пунктам «Щучий Проран» и «Культбаза» необходимо не менее 20 см. Теплоходы возобновят работу при восстановлении водного уровня.

Навигация на Волге была открыта 5 марта.