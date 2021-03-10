Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 13:20 — REGNUM В Иркутской области осложнилась паводковая обстановка. Как сообщает сегодня, 10 марта, региональное ГУ МЧС РФ, накануне в результате промерзания русла реки Скипидарка и активного снеготаяния произошло повышения уровня воды в районе улиц Желябова и Путейская города Усолья-Сибирского.

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Создалась угроза подтопления четырёх приусадебных участков. Решением мэра Усолья-Сибирского в городе введён режим повышенной готовности для всех экстренных и коммунальных служб, незамедлительно начата работа по прочистке русла реки. Силами работников теплосетей в течение всего вечера проводилась проливка горячей водой русла реки и водопропускных труб.

Сегодня, 10 марта, оперативной группой администрации города осуществляется мониторинг обстановки на реке, в случае необходимости работы по проливке русла реки продолжатся.

Подобная ситуация сложилась в посёлке Листвянка, где на реке Крестовка началось таяние льда. Сегодня комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Листвянского муниципального образования будет принято решение о необходимых противопаводковых мерах.

В посёлке Усть-Ордынском завершились работы по распиловке льда на реке Куде. Общей сложностью лёд пропилен на протяжении 1250 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, толщина льда на реках Иркутской области оказалась меньше или около нормы. Превышение снегозапасов от 9 до 52% наблюдается в бассейнах рек Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, Уда, Бирюса, Лена, Киренга, Витим. С учетом характера вскрытия рек и статистических данных в весенний период наиболее подвержены паводкам 11 районов области.

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