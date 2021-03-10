Оренбург, , 13:19 — REGNUM В Оренбурге вечером 12 марта пройдет костюмированное литературное мероприятие в честь Масленицы. Оно состоится на базе Дома литераторов им. С. Т. Аксакова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в литобъединении.

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Участниками мероприятия станут былинно-сказочные персонажи: Зимовея, Соловей-разбойник Одихмантьев сын, Русалка, Леший, Царевна Лебедь, Колобок, Курочка Ряба, Жар-птица, Кот Баюн, Снегурочка, Василиса Премудрая, Несмеяна, Тугарин Змей, Лиса Патрикеевна. В рамках культурного мероприятия прозвучат стихотворения в авторском исполнении — о Масленице, о весне, о России, о персонажах народных сказок.

Горожан приглашают принять участие в конкурсе сказочного костюма с вручением призов. В заключении вечера гостям обещана фотосессия со сказочными персонажами.

Напомним, в 2021 году масленичная неделя выпадает на 8−14 марта.

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